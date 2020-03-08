التعادل السلبي يخيم على مواجهتين في ممتاز الكرة

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2020-03-08 | 15:01
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حسم التعادل السلبي 0-0 مواجهتين في انطلاق منافسات الجولة الخامسة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
التعادل وضع الصقور في الصدارة برصيد 10 نقاط وبفارق الاهداف فقط عن النفط، فيما زاد رصيد الكهرباء الى النقطة الثانية في المركز قبل الاخير.
وفي المواجهة الثانية التي اقيمت على ملعب الادارة المحلية بالنجف، تعادل اصحاب الارض امام امانة بغداد 0-0.
التعادل وضع النجف في المركز الثالث برصيد 8 نقاط، بينما وضع بغداد في المركز الـ12 برصيد 3 نقاط.
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