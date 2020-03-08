بسبب 'كورونا'.. الجيش الأميركي يقيّد حرية السفر لجنوده إلى دولتين

قرر الجيش الامريكي، الأحد، تقييد حرية السفر لجنوده من وإلى كوريا الجنوبية وإيطاليا. وذكرت "سكاي نيوز" ان "الجيش الأميركي قرر تقييد حرية السفر لجنوده من وإلى كوريا الجنوبية وإيطاليا بسبب انتشار فيروس كورونا". وكانت ايطاليا وكوريا الجنوبية قد شهدتا خلال، الايام الماضية، تسجيل العديد من من الإصابات بـ" فيروس كورونا".





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