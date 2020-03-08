انت الان تتابع محطة راي الإيطالية: حاكم منطقة بييمونتي مصاب بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حاكم منطقة بييمونتي مصاب بفيروس كورونا قالت محطة راي الرسمية الإيطالية يوم الأحد إن ألبرتو شيريو حاكم منطقة بييمونتي مصاب بفيروس كورونا ليصبح بذلك ثاني حاكم إقليمي في البلاد يصاب بالمرض خلال 24 ساعة. ومنطقة بييمونتي، ومركزها مدينة تورينو بشمال البلاد، هي رابع أكثر مناطق إيطاليا تضررا بتفشي المرض الذي ينتشر منذ الشهر الماضي. كان نيكولا تزينجارتي حاكم منطقة لاتسيو قد أعلن يوم السبت أنه مصاب بالفيروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محطة راي الإيطالية: حاكم منطقة بييمونتي مصاب بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.