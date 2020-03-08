وزارة الصحة الإيرانية: إجمالي الإصابات بكورونا 6566 والوفيات 194

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امرأة تضع كمامة على وجهها في طهران يوم 5 مارس 2020 قالت وزارة الصحة الإيرانية يوم الأحد إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 6566 حالة. ونقل التلفزيون الرسمي عن الوزارة قولها إن عدد الوفيات بسبب الفيروس قفز إلى 194.

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