كورونا يستنفر السلطات في شمال إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

دفع الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد السلطات الإيرانية إلى إعلان حالة طوارئ قصوى في ثلاث محافظات شمال البلاد وشددت الرقابة على محافظات أخرى، وسط حالة من الهلع تسيطر على الإيرانيين في ظل ارتفاع عدد الوفيات والمصابين بشكل يومي بسبب الفيروس.



كما أفاد موقع 'إيران إنترناشيونال عربي' أن السلطات أغلت الأحد مداخل محافظات كلستان ومازندران وكيلان، مشددة إجراءات الرقابة على دخول المسافرين والسيارات في 14 محافظة أخرى.

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وشملت الإجراءات المشددة محافظات قزوين وخراسان رضوي وأصفهان ومركزي وکلستان وكرمان وعيلام وفارس وکهكیلویه وبویرأحمد وهمدان وكردستان وكرمانشاه وزنجان.

يأتي هذا تزامن مع إعلان وزارة الصحة الإيرانية عن 49 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجدّ، وهو أكبر عدد وفيات خلال 24 ساعة في إيران منذ الإعلان الرسمي عن الإصابات الأولى بالمرض في 19 فبراير/شباط.

ويرفع العدد حصيلة الوفيات الرسمية جراء الفيروس إلى 194 وفاة من أصل 6566 إصابة في إيران، إحدى الدول الأكثر تأثراً بالمرض خارج الصين بؤرة الوباء، فيما يؤكد أكثر من مصدر أن عدد الضحايا والمصابين أكبر بكثير مما هو معلن، في إشارة إلى مواصلة السلطات تكتمها عن الإحصاءات الحقيقية "المهولة".