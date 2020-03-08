شاهد.. شاب متطرف يتحول من داعشي إلى معارض سوري بدعم "أردوغاني"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

تداول مغردون صورة لشاب متطرف كان تابعا لتنظيم الدولة الاسلامية داعش، وانحرف مساره حتى وصل الأمر به إلى أن يصبح معارضا سوريا.



وقال المغردون إن هذا الشاب أصبح معارضا رسوريا بعد أن أغدقه نظام اردوغان بالمال، كما هو الحال مع بقية المتطرفين والمندسين من المعارضين.

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ويواصل النظام التركي برئاسة رجب الطيب أردوغان، انتهاكاته وجرائمه فى ليبيا، من أجل السيطرة عليها، ونهب ثرواتها، لتنفيذ المخطط العثمانى فى المنطقة، حيث يعمل النظام التركى على دعم المرتزقة السوريين، من خلال تمويل هؤلاء الإرهابيين، بدعم شهرى مقابل القتال بصفوف المرتزقة الأتراك والتابعين لحكومة السراج غير الشرعية.

وكشف تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت، تفاصيل التمويل التركى للمرتزقة فى ليبيا، والذى يتم إرسالهم للقتال بجانب حكومة فايز السراج، لتنفيذ مخططات رجب الطيب أردوغان فى احتلال ليبيا لنهب ثرواتها.

وأضاف التقرير أن تركيا قامت بدعم ميليشيات وعناصر إرهابية من سوريا، للقتال فى ليبيا، بدفع ٢٥٠٠ دولار شهريا لكل إرهابى منهم، والعمل على تنفيذ مخطط أردوغان التخريبي فى ليبيا والمنطقة، لافتا التقرير أن أردوغان يسعى لتنفيذ ما قام به العثمانيون فى المنطقة من قبل، وذلك عبر هؤلاء الإرهابيين المدفوعين الأجر والذى يضخ لهم ملايين الدولارات لتنفيذ مشروع أردوغان الإرهابى.