بعد تفشي فيروس كورونا بها.. السعودية تعزل محافظة القطيف

كتب: ضياء السقا

أعلنت السلطات السعودية، تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتًا (من سيهات جنوبا إلى صفوى شمالا)، للحد من تنفشي انتشار فيروس كورونا.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنه سيتم تمكين العائدين من سكان المحافظة من الوصول إلى منازلهم، وكذلك تمكين النقل التجاري والتمويني من التحرك من وإلى المحافظة، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.

كما قررت الوزارة وقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة بالمحافظة، زيادة في الإجراءات الاحترازية لمنع احتمالات انتقال العدوى، مع استثناء المرافق الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية والتموينية والضرورية؛ مثل الصيدليات والمحلات التموينية ومحطات الوقود والمرافق الصحية والبيئية والبلدية والأمنية، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.

وأشارت السلطات إلى أنه سيتم منح كل من أثر عليه هذا الإجراء إجازة صحية مصدرة إلكترونيًا ومعتمدة من وزارة الصحة.

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يأتي ذلك وفقًا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة، ونظرًا لأن جميع الحالات الإيجابية المسجلة الـ (11) الإحدى عشرة حالة الحاملة لفيروس كورونا الجديد هي من سكان محافظة القطيف، وحيث أن الممارسات المعمول بها دولياً لمنع انتشار الفيروس تتطلب التعامل على المستوى الجغرافي الذي تتواجد فيه حالات الإصابة، ولضرورة الأخذ بكافة الإجراءات الصحية الوقائية الموصى بها لمنع انتشار الفيروس.

وأكدت السلطات أن استمرار تعاون جميع المواطنين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل، لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه، ضمانًا لسلامة الجميع.

وكانت السعودية قد أعلنت تعليق الدراسة بشكل مؤقت في محافظة القطيف شرقي المملكة، بدءا من الأحد ولمدة أسبوعين، على خلفية مساعيها لكبح انتشار الفيروس.