هيئة قدامى القوات: لاسترداد الاموال المسلوبة من اللبنانيين عبر كشف المتورطين

أشادت هيئة "قدامى ومؤسسي ​القوات اللبنانية​"، في بيان، بخطاب رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ "الحكيم والشجاع خصوصا لجهة عدم دفع استحقاق اليوروبوند، وحمايته أموال المودعين وحاجاتهم المعيشية، ما يشكل نهجاً حكومياً جديداً يعول عليه"، داعية الحكومة ورئيسها الى "السعي الحثيث لاسترداد الاموال المسلوبة من اللبنانيين عبر كشف المتورطين والاسراع في بت ​التشكيلات القضائية​ ليقوم ​القضاة​ بمهامهم الدقيقة، وإعطاء الحكومة الوقت الكافي للعمل".

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