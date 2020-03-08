المقداد: خطوة مدروسة وجريئة لمعالجة اليوروبوند

أكد عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​علي المقداد​، في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أن قرار ​الحكومة اللبنانية​ بعدم دفع سندات اليوروبوند "خطوة مدروسة وجريئة لمعالجة اليوروبوند، بانتظار المزيد من الاجراءات والاصلاحات لتبقى عيونكم على متلاعبي ​الدولار​". إضغط للمزيد

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