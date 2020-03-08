درغام: تمثيل المرأة بالحكومة دليل على مدى الثقة بقدراتها وانتاجيتها

اعتبر عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​أسعد درغام​، أن ​المرأة​ "أثبتت حضورها وتميزها في مختلف المجالات، ولعل تمثيلها الفاعل في الحكومة دليل على مدى الثقة بقدراتها وانتاجيتها". وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي بمناسبة ​اليوم العالمي للمرأة​، أشار درغام إلى أنه "لا بد أن تحصل المرأة على كل الحقوق التي ناضلت لأجلها، والتي يكفلها ​الدستور اللبناني​ وشرعة ​حقوق الانسان​". إضغط للمزيد

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