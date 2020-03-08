هنأ عضو القيادة القطرية لـ"حزب البعث العربي الإشتراكي" ​محمد شاكر القواس​، في تصريح، ​الحكومة اللبنانية​ ورئيسها ​حسان دياب​ على "قراراتها الجريئة ابتداءً من تعليق سداد ديون "اليوروبوند"، وصولًا إلى انتهاج سياسات ماليّة واقتصاديّة حكيمة تتطلّع إلى اعتماد النظام الإقتصادي المنتِج بديلًا عن النظام الريعي، وبعيدًا عن سياسات رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​، في رهن البلاد وإغراقها بالديون، وعن رهاناته الفاشلة على استراتيجيّات السلام مع ​إسرائيل​ وعلى ​التوطين​ كمدخل لإلغائها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القواس هنأ الحكومة على قرارها تعليق سداد ديون اليوروبوند وانتهاج سياسات مالية حكيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.