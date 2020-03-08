حيا رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، لمناسبة "يوم المرأة العالمي" كل النساء، معتبرا أن "دور المرأة في بناء المجتمع لا يقل أهمية عن دور شريكها الرجل، فكلاهما عماد الأوطان".
وفي بيان له وجه السعودي التحية للمعلمات والمعلمين لمناسبة عيد المعلم، مؤكدا دورهم الرئيسي في "تربية وتوجيه الطلاب والطالبات ليكونوا شركاء المستقبل في تقدم الوطن وازدهاره"
كانت هذه تفاصيل خبر السعودي في يوم المرأة والمعلم: كلاهما عماد الاوطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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