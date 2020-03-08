السعودي في يوم المرأة والمعلم: كلاهما عماد الاوطان

حيا رئيس ​بلدية صيدا​ ​محمد السعودي​، لمناسبة "يوم ​المرأة​ العالمي" كل النساء، معتبرا أن "دور المرأة في بناء المجتمع لا يقل أهمية عن دور شريكها الرجل، فكلاهما عماد الأوطان".

وفي بيان له وجه السعودي التحية للمعلمات والمعلمين لمناسبة ​عيد المعلم​، مؤكدا دورهم الرئيسي في "تربية وتوجيه ​الطلاب​ والطالبات ليكونوا شركاء ​المستقبل​ في تقدم الوطن وازدهاره"