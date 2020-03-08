خليل: المرأة لا تُحد بيوم واحد فهي كما تهب لنا الحياة كل يوم تبعث فينا الأمل كل يوم

أكّد الوزير السابق النائب ​علي حسن خليل​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "​المرأة​ لا تُحدّ بيوم واحد، فهي بعطاءاتها وتضحياتها اللامحدودة، كما تهبُ لنا الحياة كلّ يوم، تبعثُ فينا الأمل كل يوم".

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