المشرفية: سيكون للمرأة الحيز الأكبر بوزارتي الشؤون الإجتماعية والسياحة

لفت وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة ​رمزي المشرفية​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "في يوم ​المرأة​ العالمي، تحيّة إلى المرأة المعوّقة، المرأة المسنّة، المرأة المعنّفة والمرأة العاملة"، مركّزًا على أنّ "في ​وزارة الشؤون الإجتماعية​ و​وزارة السياحة​ سيكون للمرأة الحيّز الأكبر والدور الأفعل، فهي أساس المجتمع".

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