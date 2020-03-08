تعقيم مبنى سرايا زغرتا بطلب من القائمقام الرافعي

قامت شركة متخصصة بتعقيم مبنى سرايا زغرتا، بطلب من قائمقام زغرتا إيمان الرافعي، وبالتعاون والتنسيق مع ​بلدية زغرتا​ اهدن، شملت جميع الأقسام والدوائر، الى الممرات والدرج الرئيس، وذلك تبعا لمعايير الوقاية المعتمدة، تفاديا لانتشار الفيروسات خلال هذه الفترة، وحفاظا على سلامة الموظفين والمواطنين في آن واحد.

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