اللبناني الواعد: ما هي خطة الحكومة للخروج من هذا الواقع؟

أشاد رئيس الحزب اللبناني الواعد فارس فتوحي، بمصارحة رئيس الحكومة حسان دياب اللبنانيين بأن "بلدهم قد يكون الأكثر مديونية، وأن لا سداد لسندات يوروبوندز، ولكن من المهم أن نعرف حقيقة الوضع، والأهم ماذا بعد أو بعبارة أخرى ما هي خطة الحكومة للخروج من هذا الواقع؟"
وشدد في بيان له على أن "من أهم مسببات الحال التي وصلنا اليها، أعباء النازحين السوريين على البلد، وهنا نسأل ما الذي تنوي الحكومة القيام به؟ زار وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية سوريا، فما الذي طرحه وعاد به؟ هل لدى الحكومة الجرأة للمباشرة بهذا الملف، فتخفف عبئا كبيرا عن كاهل اللبنانيين؟"
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