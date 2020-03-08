طوني فرنجية: بيوم المرأة العالمي من حقّها وواجبنا أن نضمن لها العدالة والمساواة

أكد النائب ​طوني فرنجية​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "في يوم ​المرأة​ العالمي من حقّها، وواجبنا أن نضمن لها العدالة والمساواة انطلاقاً من قانون موحّد للأحوال الشخصية".

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