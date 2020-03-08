قاووق: المطلوب استنفار جميع المسؤولين والحريصين على البلد لحل الأزمات

رأى عضو المجلس المركزي في ​حزب الله​ ​الشيخ نبيل قاووق​، أن "​لبنان​ اليوم يعيش في غرفة العناية الفائقة بسبب وضعه الخطير جدا، إضافة إلى تعاظم الأزمات المالية و​الاقتصاد​ية التي باتت الأسوأ في تاريخه، والمطلوب استنفار جميع المسؤولين والحريصين على البلد لحل هذه الأزمات، ولاسيما أن علاجها ليس مستحيلا، ولكنه صعب جدا ويحتاج إلى قرارات جريئة ومصيرية صعبة، فالوقت ليس للمناكفات والمزايدات وتصفية الحسابات السياسية، لأن الضرر على الجميع، ولا يستثني أحدا، ويهدد جميع اللبنانيين من كل ​الطوائف​ والمناطق والأحزاب".

وأكد خلال احتفال تكريمي أقامه حزب الله لشهيده إبراهيم خليل بصل في حسينية بلدة الصوانة أنه "كان لا بد من اتخاذ قرار جريء يحمي مصالح اللبنانيين وحقوق المودعين بعدم دفع اليوروبوند، ونحن ما كنا أبدا لنقبل أن تدفع ​الدولة​ السندات والديون الخارجية من أموال المودعين، فهذا حق الناس، ونحن نساعد في أي حل، شرط أن نحفظ حقوق المودعين، ولا نمد اليد إلى جيوب الفقراء، فالبلد كان على حافة الانهيار، والحكومة بادرت إلى اتخاذ قرارات جريئة ماليا واقتصاديا وقضائيا لإنقاذ البلد، والمطلوب أن لا يعرقل أحد عملها، وإذا كان هناك من لا يريد أن يساعدها من بعض القوى السياسية، فعليه أن لا يعرقل وأن لا يحرض، علما أن بعض القوى السياسية تراهن على فشل الحكومة حتى لو كان ثمن ذلك انهيار البلد، وهذا أبعد ما يكون عن المسؤولية الوطنية".

ولفت قاووق إلى أن "حزب الله يرحب بأي مساعدة خارجية شرط أن لا يتم التسلل لفرض وصاية وهيمنة خارجية على لبنان، وحريصون على الإصلاحات التي تشجع الجهات الخارجية على تقديم المساعدات. لبنان دخل في مرحلة جديدة، لأن الحكومة تعمل بنهج جديد ورؤية جديدة تضع لبنان على مسار الاقتصاد المنتج صناعيا وزراعيا، للخروج من أزماته".

ورأى أن "​العالم​ بأسره يعيش اليوم مخاطر حقيقية مع انتشار ​فيروس كورونا​، وقد أصيبت به أكثر من 70 دولة، وعليه، فإن مواجهته هي مسؤولية دينية وأخلاقية ووطنية، وفي لبنان لا تقتصر هذه المواجهة على ​وزارة الصحة​، فنحن نواجه وباء شاملا يحتاج إلى مواجهة وطنية شاملة من كل المؤسسات والمواطنين على حد سواء".