الناصريون الأحرار عن قرار دياب عدم الدفع: سيتسبب بانهيار كامل للبنان

اعتبرت "حركة الناصريين الأحرار"، أن "قرار ​الحكومة​ تعليق دفع المستحقات الدولية والخطاب الإنشائي للرئيس ​حسان دياب​، بمثابة رصاصة رحمة أطلقت على رأس ​الدولة​ وسيتسبب بانهيار كامل ل​لبنان​". ورأى بيان للناصريين، أن "معاناة لبنان واللبنانيين اليوم، السياسية منها والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، سببها تسلط ​حزب الله​ وسيطرته على كيان الدولة ومقوماتها، وما من حل حقيقي وجذري لمختلف الأزمات في لبنان إلا برفع الوصاية الفارسية عنه، وإلا فعلى الدنيا السلام"

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