النشرة: انتخاب هيئة ادارية جديدة لجمعية تجار محافظة النبطية

عقدت الهيئة العامة لجمعية تجار ​محافظة النبطية​ اجتماعا عاما برئاسة الحاج حبيب الشاعر أكبر الاعضاء سنا بناء لدعوة الهيئة العامة لإجتماع عام لإنتخاب الهيئة الادارية لجمعية تجار محافظة النبطية حسب النظام الداخلي للجمعية. وبعد اقفال باب الترشح تبين ان هناك ستة عشر مرشحا رسميا وقبل انعقاد الجلسة العامة انسحب السيد ​جهاد جابر​ بذلك يكون عدد المرشحين خمسة عشر مرشحا وبذلك تكون قد فاز الاعضاء بالتزكية. وبعد فوز الاعضاء بالتزكية عقدت الهيئة الادارية ​الجديدة​ اجتماعا برئاسة اكبر الاعضاء سنا وتم انتخاب ​محمد قاسم​ ملي رئيسا.

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