أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان أنّ "بناءً على المستجدّات والمعطيات للوضع الوبائي لمرض فيروس "كورونا" 2019 ادلولي والإقليمي، سيتمّ تطبيق الحجر الصحّي المؤسّسي أو المنزلي على جميع المسافرين القادمين من مصر، اعتبارًا من اليوم الأحد".
وأوضحت في بيان، أنّ "على المسافرين القادمين من ةمصر خلال 14 يومًا الماضية، التواصل مع مركز الإتصال بوزارة الصحة، في حال ظهور أي أعراض تنفسيّة، وتطبيق الحجر المنزلي".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العمانية أعلنت تطبيق الحجر الصحي على جميع المسافرين القادمين من مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.