الصحة العمانية أعلنت تطبيق الحجر الصحي على جميع المسافرين القادمين من مصر

أعلنت وزارة الصحة في ​سلطنة عمان​ أنّ "بناءً على المستجدّات والمعطيات للوضع الوبائي لمرض فيروس "كورونا" 2019 ادلولي والإقليمي، سيتمّ تطبيق الحجر الصحّي المؤسّسي أو المنزلي على جميع المسافرين القادمين من مصر، اعتبارًا من اليوم الأحد".

وأوضحت في بيان، أنّ "على المسافرين القادمين من ةمصر خلال 14 يومًا الماضية، التواصل مع مركز الإتصال بوزارة الصحة، في حال ظهور أي أعراض تنفسيّة، وتطبيق الحجر المنزلي".