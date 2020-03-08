خمسة قتلى نتيجة انهيار جليدي في النمسا

أعلنت الشرطة النمساوية أنّ "انهيارًا جليديًّا أدّى إل مقتل خمسة أشخاص كانوا في جولة تزلّج في منطقة داخشتاين".
وأوضحت أنّ "القتلى الخمسة لا يُعتقد أنّهم نمساويون، لكن لا يزال التحقّق من هوياتهم جاريًا"، لافتةً إلى أنّ "عمليّات البحث انتهت وليس هناك المزيد من الضحايا".
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