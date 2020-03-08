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خمسة قتلى نتيجة انهيار جليدي في النمسا

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أعلنت ​الشرطة النمساوية​ أنّ "انهيارًا جليديًّا أدّى إل مقتل خمسة أشخاص كانوا في جولة تزلّج في منطقة داخشتاين".

وأوضحت أنّ "القتلى الخمسة لا يُعتقد أنّهم نمساويون، لكن لا يزال التحقّق من هوياتهم جاريًا"، لافتةً إلى أنّ "عمليّات البحث انتهت وليس هناك المزيد من الضحايا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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