أعلنت الخطوط الملكية المغربية "تعليق رحلاتها في اتجاه مدينتي ميلانو والبندقية في إيطاليا بشكل موقّت، على إثر قرار السلطات الإيطالية فرض الحجر الصحي على هاتين المدينتين بسبب فيروس "كورونا".
وأوضحت في بلاغ أنّ "قرار التعليق سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأحد 8 آذار، وأنّ الرحلات ستستأنف بداية شهر نيسان المقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر الخطوط الملكية المغربية علقت رحلاتها إلى ميلانو وفينيسيا في إيطاليا ب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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