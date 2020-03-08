الخطوط الملكية المغربية علقت رحلاتها إلى ميلانو وفينيسيا في إيطاليا ب

أعلنت الخطوط الملكية المغربية "تعليق رحلاتها في اتجاه مدينتي ​ميلانو​ و​البندقية​ في ​إيطاليا​ بشكل موقّت، على إثر قرار السلطات الإيطالية فرض الحجر الصحي على هاتين المدينتين بسبب فيروس "كورونا".

وأوضحت في بلاغ أنّ "قرار التعليق سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأحد 8 آذار، وأنّ الرحلات ستستأنف بداية شهر نيسان المقبل".