شمخاني: العد العكسي لإخراج القوات الأميركية من المنطقة قد بدأ منذ 3 كانون الثاني

أكّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ال​إيران​ي الأدميرال ​علي شمخاني​ "العد العكسي لإخراج ​القوات الأميركية​ من المنطقة قد بدأ منذ فجر يوم 3 كانون الثاني".

ولفت خلال لقائه رئيس جهاز المخابرات الوطني ​العراق​ي مصطفى الكاظمي في ​بغداد​، إلى أنّ "في ضوء الظروف السياسيّة والأمنيّة في العراق، فإنّ دور الأجهزة الأمنيّة والاستخباريّة مهم ومعقّد جدًّا لإدارة الظروف الجديدة"، مركّزًا على أنّ "التطورات السياسيّة والأمنيّة في العراق مؤثّرة بصورة جديّة في أمن المنطقة واستقرارها".

وشدّد شمخاني على أنّ "تشكيل حكومة مقتدرة وفاعلة في العراق مبنيّة على أصوات الشعب العراقي وإرادته، يمثّل رغبة دائمة لإيران"، مشيرًا إلى أنّ "عملية الإغتيال الغادرة واللئيمة لقادة جبهة المقاومة ​قاسم سليماني​ و​أبو مهدي المهندس​، جاءت نتيجة لخطأ استراتيجي من قبل الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ والفريق الشرير الحاكم في ​البيت الأبيض​".