أردوغان يدعو اليونان إلى "فتح الأبواب" أمام المهاجرين

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية عن أن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ دعا ​اليونان​ إلى "فتح الأبواب" أمام ​المهاجرين​ من ​تركيا​ إلى ​أوروبا​ عبر اليونان، مستغربا "اننا لم نرَ أحدا يرفع صوته"، ومنددا بـ"تعامل السلطات اليونانية غير الإنساني مع طالبي اللجوء".

وأكد خلال تصريح له في ​اليوم العالمي للمرأة​، "أننا لم نر اهتماما بالقدر المطلوب ل​جرائم قتل​ نحو مليون شخص في ​سوريا​ رغم أن معظمهم من النساء و​الأطفال​، وعندما تنظرون إلى أنقاض ​الأزمة السورية​ المستمرة منذ سنوات طويلة سترون تحتها النساء والأطفال".

وأعلن أردوغان أنه سيلتقي بمسؤولي ​الاتحاد الأوروبي​ يوم الاثنين لمناقشة قضية المهاجرين، متمنياً أن يخرج "بنتيجة مختلفة في اجتماع الإثنين مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في ​بلجيكا​ حول أزمة طالبي اللجوء".