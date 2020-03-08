أردوغان يدعو اليونان إلى "فتح الأبواب" أمام المهاجرين

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية عن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا اليونان إلى "فتح الأبواب" أمام المهاجرين من تركيا إلى أوروبا عبر اليونان، مستغربا "اننا لم نرَ أحدا يرفع صوته"، ومنددا بـ"تعامل السلطات اليونانية غير الإنساني مع طالبي اللجوء".
وأكد خلال تصريح له في اليوم العالمي للمرأة، "أننا لم نر اهتماما بالقدر المطلوب لجرائم قتل نحو مليون شخص في سوريا رغم أن معظمهم من النساء والأطفال، وعندما تنظرون إلى أنقاض الأزمة السورية المستمرة منذ سنوات طويلة سترون تحتها النساء والأطفال".
وأعلن أردوغان أنه سيلتقي بمسؤولي الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين لمناقشة قضية المهاجرين، متمنياً أن يخرج "بنتيجة مختلفة في اجتماع الإثنين مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بلجيكا حول أزمة طالبي اللجوء".
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