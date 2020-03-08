خفر السواحل التركي أنقذ 121 طالب لجوء قبالة سواحل إزمير

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، أنّ "فرق خفر السواحل التركي أنقذت قبالة سواحل ولاية آيدن، 121 طالب لجوء، إثر قيام خفر السواحل اليونانية بإجبارهم على العودة إلى المياه الإقليمية لتركيا"، موضحةً أنّ "طالبي اللجوء كانوا في طريقهم إلى الجزر اليونانية على متن قوارب مطاطيّة".
ولفتت إلى أنّ "فرق خفر السواحل التركية سارعت لإنقاذهم عقب تلقّيها نداء استغاثة من طالبي اللجوء العالقين في البحر قبالة سواحل منطقتي تششمة وقرة بورون بولاية إزمير غربي تركيا"، مشيرةً إلى أنّ "القوارب كانت تقل 47 أفغانيًّا، 49 سوريًّا، 24 من جمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى مواطن أنغولي".
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