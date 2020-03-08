السلطات الروسية: 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن مقر العمليات المختص بمواجهة ​فيروس كورونا​ في ​روسيا​، عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لدى مواطنين روس زاروا ​إيطاليا​ مؤخرا، ليرتفع عدد المصابين الإجمالي إلى 17.

وأكد بيان للمقر بأنه "خلال آخر 24 ساعة تم رصد 3 حالات إصابة بداء كورونا لدى مواطني روسيا الاتحادية أحدها في مقاطعة كالينينغراد، والأخرى في مقاطعة بيلغورود، وحالة واحدة بضواحي ​موسكو​، جميعهم زاروا إيطاليا خلال الأسبوعين الأخيرين، وتم وضعهم في ​المستشفيات الخاصة​ ب​الأمراض​ المعدية".