السلطات الروسية: 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن مقر العمليات المختص بمواجهة فيروس كورونا في روسيا، عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لدى مواطنين روس زاروا إيطاليا مؤخرا، ليرتفع عدد المصابين الإجمالي إلى 17.
وأكد بيان للمقر بأنه "خلال آخر 24 ساعة تم رصد 3 حالات إصابة بداء كورونا لدى مواطني روسيا الاتحادية أحدها في مقاطعة كالينينغراد، والأخرى في مقاطعة بيلغورود، وحالة واحدة بضواحي موسكو، جميعهم زاروا إيطاليا خلال الأسبوعين الأخيرين، وتم وضعهم في المستشفيات الخاصة بالأمراض المعدية".
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