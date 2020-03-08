الداخلية السعودية: تعليق الدخول والخروج من القطيف لمحاصرة فيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الداخلية السعودية​ عن "تعليق الدخول والخروج من محافظة ​القطيف​ مؤقتا ضمن إجراءات محاصرة ​فيروس كورونا​ المستجد"، مشيرة الى "وقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة وزيادة في الإجراءات الاحترازية في المنطقة".

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