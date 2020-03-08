رئيس جمهورية الكونغو:قائد المخابرات العسكرية مات شنقا وليس بنوبة قلبية

أعلن رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، أن قائد المخابرات العسكرية السابق الجنرال دلفين كاهيمبي، الذي أعلن عن وفاته بالنوبة القلبية أواخر شباط، مات مشنوقا.
وأشار تشيسيكيدي أثناء اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء، إلى أن "قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو طلبت منه إجراء تحقيق مستقل في وفاة الجنرال كاهيمبي، مؤكدا أن الأدلة المتوفرة تشير إلى أن قائد المخابرات توفي شنقا"، من غير أن يوضح الرئيس ما إذا كان ذلك انتحارا أو عملية اغتيال.
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