الخارجية العراقية: مقتل 26 عراقياً على الأقل في حادث طريق سريع بسوريا

أعلنت وزارة الخارجية ​العراق​ية عن "مقتل 26 عراقياً على الأقل في حادث طريق سريع ب​سوريا​"، مشيرة الى ان "الجثث ستنقل إلى العراق".

هذا وأعلن وزير الداخلية السوري، ​محمد خالد​ رحمون، في وقت سابق، ان "المكابح تسببت في فقدان السائق التحكم في شاحنة ​الوقود​، مما أدى إلى تحطم 15 مركبة على الأقل"، مشيراً الى ان "كل الوحدات الشرطية وسيارات الإسعاف استنفرت فور وقوع الحادث وعملت على نقل الوفيات والمصابين إلى ​مستشفيات​ القطيفة و​الشرطة​ والمشافي العامة بدمشق وتم تأمين الإجراءات الإسعافية اللازمة للمصابين".