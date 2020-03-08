الخارجية العراقية: مقتل 26 عراقياً على الأقل في حادث طريق سريع بسوريا

أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن "مقتل 26 عراقياً على الأقل في حادث طريق سريع بسوريا"، مشيرة الى ان "الجثث ستنقل إلى العراق".
هذا وأعلن وزير الداخلية السوري، محمد خالد رحمون، في وقت سابق، ان "المكابح تسببت في فقدان السائق التحكم في شاحنة الوقود، مما أدى إلى تحطم 15 مركبة على الأقل"، مشيراً الى ان "كل الوحدات الشرطية وسيارات الإسعاف استنفرت فور وقوع الحادث وعملت على نقل الوفيات والمصابين إلى مستشفيات القطيفة والشرطة والمشافي العامة بدمشق وتم تأمين الإجراءات الإسعافية اللازمة للمصابين".
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