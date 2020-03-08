أكد ​وزير المالية​ المصري محمد معيط أن "الإصلاحات ​الاقتصاد​ية التى أجرتها ​الدولة​ المصرية على هيكل الاقتصاد، وتفهم البرلمان وفى القلب منه لجنة الخطة و​الموازنة​ لتلك الإصلاحات وضرورتها، جنب مصر مصير دولة ​لبنان​"، لافتا إلى أنه "وبعد إعلان رئيس وزراء لبنان ​حسان دياب​ إفلاس الدولة وعدم قدرتها على سداد التزاماتها وديونها الخارجية، قلت الحمد لله، رغم كل آلام الإصلاحات الاقتصادية لكن هذا ما جنب مصر هذا المصير"، مشيراً إلى أنه على "الرغم من إعلان لبنان البدء فى اتخاذ خطوات نحو الإصلاح الاقتصادى إلا أنه تأخر فى إجراء الإصلاحات وبدأها بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية، ولبنان طلب مساندة ​صندوق النقد​ الدولى فى إصلاح هيكل الاقتصاد إلا أن طلبه قُوبل بالرفض لتأخره فى اتخاذ تلك الإجراءات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية المصري: الإصلاحات الاقتصادية جنبت الدولة المصرية مصير لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.