إردوغان يدعو اليونان إلى "فتح الأبواب" أمام المهاجرين

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انقرة: دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليونان إلى "فتح الأبواب" أمام المهاجرين والسماح لهم بالانتقال إلى الاتحاد الأوروبي. وصرّح إردوغان في خطاب في اسطنبول نقلته قنوات التلفزة، متوجها إلى اليونان "أناشدك... افتحي الأبواب أيضاً وتحرري من هذا العبء". وأضاف "اتركيهم (المهاجرين) يذهبون إلى دول أوروبية أخرى".



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