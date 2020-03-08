لماذا سجلت الولايات المتحدة أعلى "نسبة وفيات" بفيروس كورونا؟

دبي - بواسطة محمد فارس © JOSEPH PREZIOSO/AFP via Getty Images An ambulance drives by Brigham and Women's Hospital, part of it will be a coronavirus, COVID-19, testing site, in Boston, Massachusetts on March 7, 2020. - 60 hotel guests who attended a Biogen conference were taken to be tested for coronavirus at Brigham and Women's Hospital the day earlier. The virus has now killed more than 3,450 people and infected more than 100,000 across 92 nations since the outbreak first emerged in China in December. Over 3,000 of those deaths have been in China. (Photo by Joseph Prezioso / AFP) (Photo by JOSEPH PREZIOSO/AFP via Getty Images)

ووفقا لشبكة "أميركا أونلاين" الإخبارية، فإن 5.4 بالمئة من الحالات المصابة بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة توفيت حتى الآن.

وأضاف المصدر: "هذا أكبر معدل، مقارنة مع 3.4 بالمئة الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، و3.7 بالمئة الذي جرى تسجيله في بر الصين الرئيسي"، حيث ظهر المرض لأول مرة.

وأوضحت "أميركا أونلاين" أن هذا المعدل لا يعني بالضرورة أن كورونا "أكثر خطورة" في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الخبراء يرجحون أن السبب يعود إلى الاختبارات المحدودة التي أجرتها البلاد حتى الآن.

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ولم يتم إجراء اختبارات "كورونا" واسعة النطاق في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة، على اعتبار أن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وضع معايير صارمة أمام المختبرات والمراكز الصحية المؤهلة للقيام بهذه المهمة.

وحتى يوم الأربعاء الماضي، لم تختبر السلطات الصحية الأميركية سوى الأشخاص الذين "احتكوا" بحالة مصابة بـ"كورونا"، أو الذين قدموا من بلد يشهد تفشيا للفيروس المستجد.

ويقول مراقبون إنه في حال جرى اختبار الأشخاص الذين يعانون من "الأعراض البسيطة"، فإن معدل الوفيات سينخفض على الأرجح.