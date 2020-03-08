إيطاليا تقرر إغلاق دور السينما والمسارح والمتاحف بسبب «كورونا»

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

أعلنت الحكومة الإيطالية، الأحد، إغلاق دور السينما والمسارح والمتاحف في عموم البلاد بسبب فيروس "كورونا".

وفرضت السلطات الإيطالية، الأحد، حجرا صحيا على ملايين الأشخاص في شمالي إيطاليا، في أحدث خطوات احتواء فيروس «كورونا» المستجد المتفشي في البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي، عبر حسابه الرسمي عبر موقع «تويتر»، عن توقيع مرسوم رئاسي سيفرض قيودا صارمة على الدخول والخروج إلى منطقة واسعة في شمال إيطاليا، موضحا أن المناطق المشمولة بالحجر هي كامل منطقة لومبادريا التي تضم مدينة ميلانو العاصمة الاقتصادية للبلاد، ومنطقة البندقية وشمال منطقة إيميليا رومانيا وشرق بييمونتي والتى يعيش فيها أكثر من 16 مليون شخص، موزعين على 14 مقاطعة.