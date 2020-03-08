محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:
أعلن مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة المنيا، إقامة 3 معارض لطرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وتُقام المعارض بالتعاون مع مديرية التموين، داخل ثلاث مراكز هي: ملوي لتغطي مراكز الجنوب، وبني مزار للشمال، ومدينة المنيا للوسط.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده مجلس إدارة الغرفة، اليوم الأحد، برئاسة المحاسب أحمد راضي مخلوف، وحضور نائبه أحمد حسن أبو الليل، والدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمحافظة.
وناقش الاجتماع، إمكانية إقامة معرض للحرف اليدوية بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية "المشروعات الصغيرة"، وبحث إنشاء عدد من الشعب الجديدة لتغطية كافة الأنشطة التجارية والصناعية بالمحافظة ومنها شعبة للحاصلات الزراعية والبقوليات، وكذا التعاون مع جهاز حماية المستهلك لشن حملات هدفها ضبط الأسعار والقضاء على الغش التجاري والاحتكار.
كما ناقش أعضاء المجلس، مُقترح تشكيل لجنة لإعادة هيكلة المكاتب التابعة للغرفة بمركزي بني مزار وملوي، وذلك من أجل تطوير الأداء ورفع كفاءة العمل، لزيادة تحصيل الرسوم المُقررة على السجلات التجارية بما يساهم في زيادة موارد الغرفة من أجل استثمارها في تقديم أفضل الخدمات للتجار.
وفي نهاية الاجتماع، جرى تكريم الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين تقديرا لجهوده في تحقيق الانضباط، والعمل على تذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه أصحاب المحال والمنشآت التجارية والصناعية، وكذا المخابز البلدية، وشن حملات لضبط الأسواق والأسعار.
كانت هذه تفاصيل خبر الغرفة التجارية في المنيا: إقامة 3 معارض للسع استعدادًا لشهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.