الغرفة التجارية في المنيا: إقامة 3 معارض للسع استعدادًا لشهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:

أعلن مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة المنيا، إقامة 3 معارض لطرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وتُقام المعارض بالتعاون مع مديرية التموين، داخل ثلاث مراكز هي: ملوي لتغطي مراكز الجنوب، وبني مزار للشمال، ومدينة المنيا للوسط.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده مجلس إدارة الغرفة، اليوم الأحد، برئاسة المحاسب أحمد راضي مخلوف، وحضور نائبه أحمد حسن أبو الليل، والدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

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وناقش الاجتماع، إمكانية إقامة معرض للحرف اليدوية بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية "المشروعات الصغيرة"، وبحث إنشاء عدد من الشعب الجديدة لتغطية كافة الأنشطة التجارية والصناعية بالمحافظة ومنها شعبة للحاصلات الزراعية والبقوليات، وكذا التعاون مع جهاز حماية المستهلك لشن حملات هدفها ضبط الأسعار والقضاء على الغش التجاري والاحتكار.

كما ناقش أعضاء المجلس، مُقترح تشكيل لجنة لإعادة هيكلة المكاتب التابعة للغرفة بمركزي بني مزار وملوي، وذلك من أجل تطوير الأداء ورفع كفاءة العمل، لزيادة تحصيل الرسوم المُقررة على السجلات التجارية بما يساهم في زيادة موارد الغرفة من أجل استثمارها في تقديم أفضل الخدمات للتجار.

وفي نهاية الاجتماع، جرى تكريم الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين تقديرا لجهوده في تحقيق الانضباط، والعمل على تذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه أصحاب المحال والمنشآت التجارية والصناعية، وكذا المخابز البلدية، وشن حملات لضبط الأسواق والأسعار.

