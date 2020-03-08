إيران: ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن كورونا إلى 194

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 194 بعد تسجيل 49 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 6566 بعد تسجيل 743 إصابة جديدة.

كما أعلن أن 2134 من المصابين قد تعافوا بالفعل.

وتم تسجيل أغلب الإصابات في العاصمة طهران، تلتها قم.

وحث جهانبور المواطنين على عدم التنقل بين المحافظات لتجنب المزيد من نشر العدوى، كما حثهم على البقاء في المنازل قدر الإمكان.

وجاء التحذير في الوقت الذي يخطط فيه الملايين من الإيرانيين للسفر إلى محافظاتهم للاحتفال بالعام الفارسي الجديد، الذي يبدأ في وقت لاحق من مارس الجاري.

وبدأت الشرطة في وضع حواجز على الطرق السريعة والرئيسية في كافة المحافظات تقريبا، إلا أنه لا يزال بإمكان سكان طهران مغادرتها.

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