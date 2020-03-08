جامعة سوهاج تنفي اكتشاف إصابة طالب بفيروس"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

نفى المركز الإعلامي لجامعة سوهاج ما جرى تداوله، اليوم الأحد، عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن ادعاء اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" لطالب بكلية الآداب بالمقر الجديد للجامعة بالكوامل.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان له أن الجامعة تنفي تلك الشائعة شكلًا وموضوعًا، وتؤكد على أنه لا يوجد حالات مصابة أو يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد داخل جامعة سوهاج، وتهيب بالجميع تحري الدقة وعدم إثارة البلبلة واللغط.

وأكد البيان أن جامعة سوهاج تحتفظ بحقها القانوني تجاه من يروج تلك الإشاعات التي تمس الأمن القومي للدولة، وتعيق سير العملية التعليمية، وتنوه إدارة الجامعة أنها سوف تتعامل مع تلك الشائعات لتحفظ حقوقها في ظل قرار معاقبة مكافحة الشائعات المغرضة عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، والذي يقر بمعاقبة مروج الإشاعات بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات.