محافظ كفر الشيخ: مستعدون لمواجهة فيروس "كورونا" - (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة استعدت لمواجهة فيروس "كورونا"، من خلال اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة.

جاء ذلك علي هامش زيارته لمستشفى الصدر بمدينة كفر الشيخ، اليوم الأحد، للاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، خلال زيارته لمستشفى الصدر، العيادات الخارجية، والاستقبال والطوارئ، وعيادة الأسنان، والمناظير، والصيدلية، والحالات الحرجة، وغرف التعقيم المركزي، وقسم العزل، وإجراءات دخول المرضي، مشددًا على تقديم أفضل سبل الرعاية الطبية للمواطنين.