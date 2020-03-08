البورصة تستأنف نزيف الخسائر الحاد وتهبط 4% خلال تعاملات اليوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

شهدت مؤشرات البورصة تراجعا حاد مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 4.04% إلى مستوى 11849 نقطة، ليصل مجموع خسائره منذ بداية العام الحالي 15.13%.

وانخفض مؤشر EGX70EWI بنسبة 2.72%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.28%.

وقال أحمد زكريا مدير الاستثمار بشركة عكاظ لإدارة المحافظ المالية، لمصراوي، إن السوق المصري استأنف اتجاهه الهابط والذي سيطر على أغلب تعاملات الأسبوع الماضي، تأثرا باستمرار تفشي فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الاقتصاد والأسواق العالمية.

Advertisements

وأضاف زكريا أن الفيروس واصل التأثير على أداء أسهم بعض القطاعات المرتبطة بتأثيره الاقتصادي، مثل قطاعات السياحة والنقل، وكل ما هو متعلق بحركة التجارة، بالإضافة إلى التأثر بالهبوط الحاد الذي ضرب معظم الأسواق الخليجية خلال جلسة اليوم مع انخفاض أسعار النفط العالمية، وبعض الشائعات التي ظهرت هناك.

وذكر أنه رغم اتجاه بعض الشركات لشراء أسهم خزينة إلا أن التأثير الإيجابي لهذا الإجراء لم يستطع مواجهة التأثر بالضبابية العالمية التي تسيطر على الأسواق العالمية بشأن فيروس كورونا، إلى جانب التأثر بالأسواق العربية، وأيضا إلى اتجاه بعض المستثمرين لبيع بعض محافظهم لتغطية مراكزهم المالية مع استخدام آلية الشراء بالهامش.

وسجلت تعاملات العرب والمصريين في الأسهم خلال جلسة اليوم صافي بيع بقيمة 7.8 مليون جنيه، و4.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 12.4 مليون جنيه.

وقال زكريا إن اتجاه الأجانب للشراء خلال تعاملات اليوم هو مؤشر إيجابي على جاذبية المستويات الحالية لأسعار الأسهم، مشيرا إلى أن السوق في حاجة لمحفزات مثل إلغاء أو وقف التفكير في أي ضريبة على التعاملات، إلى جانب خفض أسعار الطاقة بالنسبة للقطاع الصناعي ومواجهة الحالة العامة في الأسواق مع وجود مخاوف من حدوث عملية ركود.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.36% مع نهاية تعاملات الخميس الماضي إلى مستوى 12347 نقطة.