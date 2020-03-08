أعلنت كوستاريكا عن تسجيل حالة اشتباه في إصابة سيدة بفيروس كورونا. وقالت وزارة الصحة إن الحالة تعود لسيدة تبلغ من العمر 52 عاما قامت برحلة عبر إيطاليا وتونس. وأوضحت أنها عادت من رحلتها في 29 فيفري الماضي دون ظهور أعراض عليها.

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كانت هذه تفاصيل خبر قامت برحلة عبر تونس وإيطاليا، كوستاريكا تعلن عن تسجيل حالة إشتباهٍ في إصابة سيّدة بفيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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