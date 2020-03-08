استشهاد جنديين جزائريين إثر انفجار لغم شمالي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأحد، استشهاد جنديين جراء انفجار لغم خلال عملية بحث وتمشيط بولاية الشلف (شمال).
وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أنه خلال عملية بحث وتمشيط، نفذها الجيش
وأضاف البيان أن اللواء السعيد شنقريحة، رئيس الأركان الجزائري بالنيابة تقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيدين وذويهما، مؤكدًا أن الجيش الجزائري سيواصل دون هوادة جهوده مهما كانت التضحيات في ملاحقة فلول هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما وجدوا عبر كامل الأراضي الجزائرية.
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