عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصي

اقتحم 49 مستوطنًا، وضابطان من شرطة الاحتلال، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لوكالة

أنباء الشرق الأوسط.وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية ، اليوم الأحد ، بأن المستوطنين تجولوا في باحات الأقصى، انطلاقًا من باب المغاربة وصولًا إلى مصلى باب الرحمة، قبل أن يغادروا بحماية شرطة الاحتلال.