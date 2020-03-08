تسجيل أول 3 حالات إصابة بفيروس "كورونا" في بنجلاديش

أعلنت بنجلاديش، اليوم الأحد، تسجيل أول ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية أن المصابين الثلاث تتراوح

أعمارهم ما بين 20 و35 عاما، مشيرة إلى أن اثنين منهم عادا مؤخرا من إيطاليا وأثبتت نتائج الفحوصات إصابتهما بالفيروس.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.