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ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بالجزائر إلى 20 شخصًا

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 أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) إلى 20 حالة، بعد اكتشاف حالة إصابة جديدة، وفقًا

لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت وزارة الصحة الجزائرية ـ في بيان ـ أن الحالة الجديدة هي "لرعية جزائرية أقامت بإسبانيا"، موضحًا أن من بين العشرين حالة المصابة 17 حالة تنتمي إلى العائلة نفسها.
 وطالبت الوزارة المواطنين الجزائريين المضطرين للسفر إلى بلدان نشاط فيروس كورونا بتأجيل رحلاتهم إلا للضرورة القصوى مع اتخاذ كل التدابير الوقائية لتفادي العدوى.
 
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