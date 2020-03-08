ارتفاع ضحايا انهيار فندق شرقي الصين إلى 10 قتلى

ارتفع عدد ضحايا انهيار فندق في مقاطعة فوجيان شرقي الصين، مساء أمس السبت، إلى 10 قتلى، فيما تم نقل 38 شخصًا إلى المستشفيات بعد إنقاذهم من تحت الحطام، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة إدارة الطوارئ الصينية، في بيان اليوم الأحد، أن

أعمال البحث والإنقاذ لا تزال متواصلة حتى الآن بحثًا عن 23 شخصًا مفقودين في الحادث.وكان فندق "شينجيا" في حي "ليتشنغ" بمدينة "تشيوانتشو"، الذي افتتح عام 2018 ومخصص للحجر الصحي ويضم 80 غرفة - قد انهار حوالي الساعة السابعة مساء أمس، فيما أفادت التقارير الأولية بمحاصرة أكثر من 70 شخصًا جراء الانهيار.وأرسلت إدارة الإطفاء بالمقاطعة أكثر من 1000 رجل إطفاء إلى الموقع، بجانب 11 فريق بحث وسبعة كلاب إنقاذ.وأظهرت التحقيقات الأولية أن مبنى الفندق كان خاضعا لأعمال ديكور عندما وقع الحادث، فيما ألقت الشرطة القبض على مالك الفندق.