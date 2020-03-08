بريطانيا: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" إلى 211 حالة

أعلنت السلطات في بريطانيا، اليوم الأحد، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة إلى 211 حالة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن الحالتين كانتا في رحلة مؤخرا إلى شمال إيطاليا، والذي يشهد انتشارا واسعا للفيروس.
يشار إلى أن فيروس كورونا
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