كورونا في إيران.. 194 وفاة و6500 مصاب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مارس 2020 03:22 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مارس 2020 03:22 مساءً - مشاركة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 6566 حالة، بعد تشخيص 743 إصابة جديدة.

كما أكدت الوزارة أن عدد الوفيات بسبب الفيروس قفز إلى 194 بعد تسجيل 49 حالة وفاة جديدة بسبب الوباء.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، إن 2440 شخصا تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا في البلاد.

وقد أعلنت وزارة الصحة حالة الطوارئ في ثلاث محافظات هي قم وجيلان ومازندران، بسبب تصاعد وتيرة تفشي الفيروس بها.

وتعاني إيران تفشياً لفيروس كورونا، وتشهد أعلى معدلات وفاة بالمرض خارج الصين، حيث ظهر الفيروس لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

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في سياق آخر، أعلنت منظمة الطيران المدني، أن شركة إيران للطيران علقت جميع الرحلات الجوية للوجهات الأوروبية.

وأوضحت المنظمة أنه جراء “القيود التي فُرضت على رحلات “إيران للطيران” من قبل أوروبا لأسباب غير واضحة، جرى تعليق جميع رحلات إيران للطيران إلى الوجهات الأوروبية حتى إشعار آخر”.

ومنذ ظهور فيروس كورونا المستجد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، سُجلت أكثر من 105 آلاف إصابة به في 98 بلداً ومنطقة، وأودى بحياة أكثر من 3500 شخص، وفق حصيلة جمعتها وكالة “فرانس برس”.