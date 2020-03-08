كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المغرب يعلق رحلاته إلى ميلانو والبندقية في إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت السلطات المغربية، اليوم الأحد، تعليق الرحلات الجوية إلى ميلانو والبندقية في إيطاليا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

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وفي وقت سابق اتخذت السلطات المغربية، قرارًا بتأجيل جميع الفعاليات الثقافية والرياضية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد سجلت وزارة الصحة المغربية، يوم الثلاثاء الماضي، أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بمعهد باستور، لمواطن مغربي مقيم في إيطاليا.