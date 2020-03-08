كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو تشدد العقوبات على من يتجاهل قواعد العزلة الذاتية لكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هددت سلطات مدينة موسكو، اليوم الأحد، الأشخاص الذين فشلوا في عزل أنفسهم في منازلهم لمدة أسبوعين بعد زيارة البلدان التي تضررت بشدة من انتشار فيروس كورونا، بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وقال مجلس مدينة موسكو: "ينبغي على من يعودون من الصين وكوريا الجنوبية وإيران وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا ودول أخرى تظهر عليهم علامات غير مواتية محتملة لفيروس كورونا عزل أنفسهم في منازلهم لمدة 14 يومًا"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأعلنت حكومة المدينة عن "حالة تأهب قصوى" وفرضت تدابير إضافية يوم الخميس لمنع انتشار المرض في العاصمة الروسية.

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وقالت إدارة الرعاية الصحية في موسكو، اليوم الأحد، إن الذين يتجاهلون اللوائح يتعرضون لخطر شديد بما في ذلك السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وأضافت، أن السلطات ستتحقق من العزلة الذاتية من خلال استخدام كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة.

في ورقة معلومات، وأردفت الإدارة، أنه من الجيد بالنسبة للمقيمين في عزلة عن أنفسهم أن يسيروا مع كلبهم، لكن في الوقت الذي يوجد فيه عدد أقل من الناس في الشوارع، يرتدون الكمامة.

تم الإبلاغ عن 15 حالة إصابة بفيروس كورونا في روسيا حتى الآن.