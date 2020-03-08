كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في فيتنام إلى 29 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في فيتنام بجنوب شرق آسيا، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 29 اليوم الأحد من 20 حالة قبل يوم.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الحالات الجديدة المؤكدة، اليوم الاحد، تشمل ثمانية سائحين أجانب يصلون إلى هانوي في رحلة على متن الخطوط الجوية الفيتنامية من لندن يوم الاثنين، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت الوزارة، أن 101 حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس التاجي تخضع للحجر الصحي في البلاد بينما يجري رصد 23228 حالة أخرى.

تم علاج أول 16 حالة في البلاد وتم إطلاقها من المستشفيات، ولم تحدث وفيات.